Бакаев оценил значение Джикии для «Химок»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев отметил роль защитника Георгия Джикии для команды.
– Джикия положительно влияет на команду в эмоциональном плане?
– Да‑да, он очень эмоциональный. Вы слышите, наверное, на стадионе, как он орет. Из‑за этого команда не останавливается, всегда в фокусе. Бывают моменты, когда ты устал, слышишь, как он кричит, и сразу же приходишь в себя. Так что спасибо руководству, что получилось его привести сюда.
- Джикия пришел в «Химки» в сентябре свободным агентом.
- Бакаев и Джикия играли вместе за «Спартак».
- «Химки» накануне победили в 12-м туре РПЛ «Локомотив» (2:0).