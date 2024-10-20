Бакаев оценил значение Джикии для «Химок»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев отметил роль защитника Георгия Джикии для команды.

– Джикия положительно влияет на команду в эмоциональном плане?

– Да‑да, он очень эмоциональный. Вы слышите, наверное, на стадионе, как он орет. Из‑за этого команда не останавливается, всегда в фокусе. Бывают моменты, когда ты устал, слышишь, как он кричит, и сразу же приходишь в себя. Так что спасибо руководству, что получилось его привести сюда.