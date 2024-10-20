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    Бакаев оценил значение Джикии для «Химок»

    Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев отметил роль защитника Георгия Джикии для команды.

    – Джикия положительно влияет на команду в эмоциональном плане?

    – Да‑да, он очень эмоциональный. Вы слышите, наверное, на стадионе, как он орет. Из‑за этого команда не останавливается, всегда в фокусе. Бывают моменты, когда ты устал, слышишь, как он кричит, и сразу же приходишь в себя. Так что спасибо руководству, что получилось его привести сюда.

    • Джикия пришел в «Химки» в сентябре свободным агентом.
    • Бакаев и Джикия играли вместе за «Спартак».
    • «Химки» накануне победили в 12-м туре РПЛ «Локомотив» (2:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1729410645
    Бакаев раскрыл секрет: на него надо орать и будут дубли, а если ещё и пи**ить, будут хеттрики. )
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    Интерес
    1729410899
    Спасибо надо говорить руководству "Спартака".А в Подмосковье привести безработного дело нехитрое.А Абену не хотите???
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