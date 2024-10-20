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    • Литвинов – о 0:3 от «Краснодара»: «Сказали, что будет лучше, если Абена сыграет против Кордобы»

    Литвинов – о 0:3 от «Краснодара»: «Сказали, что будет лучше, если Абена сыграет против Кордобы»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал установку на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «У нас перед каждой игрой есть разборы, тренерский штаб подбирает варианты расстановок, передвижений. Сегодня решили выйти так. Но что я могу про это сказать?

    В чeм цель схемы? Мы не обсуждали, сказали, что лучше, чтобы Миенти Абена вышел играть против Джона Кордобы, прессинг, всe разобрали. Но в итоге не схема же сыграла определяющую роль, а наши ошибки.

    Тренерский штаб перемудрил и потом стал делать замены в перерыве? Все понимали, что 0:2 проигрываем, нужно лучше играть в атаку. Вышли ребята атакующие. Как я уже говорил, во втором тайме завладели инициативой, но не получилось забить», – сказал Литвинов.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 6-м месте.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    andr45
    1729405881
    литвинов «Тренерский штаб перемудрил» Еще один експерт нашелся. Гнать эту джикиевскую шестерку и бездарь на Матч ТВ
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    alefreddy
    1729410486
    лучше сказал бы бездарные игроки вышли на поле
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