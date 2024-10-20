Литвинов – о 0:3 от «Краснодара»: «Сказали, что будет лучше, если Абена сыграет против Кордобы»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал установку на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«У нас перед каждой игрой есть разборы, тренерский штаб подбирает варианты расстановок, передвижений. Сегодня решили выйти так. Но что я могу про это сказать?

В чeм цель схемы? Мы не обсуждали, сказали, что лучше, чтобы Миенти Абена вышел играть против Джона Кордобы, прессинг, всe разобрали. Но в итоге не схема же сыграла определяющую роль, а наши ошибки.

Тренерский штаб перемудрил и потом стал делать замены в перерыве? Все понимали, что 0:2 проигрываем, нужно лучше играть в атаку. Вышли ребята атакующие. Как я уже говорил, во втором тайме завладели инициативой, но не получилось забить», – сказал Литвинов.