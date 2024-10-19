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    Ловчев оценил ситуацию с Зиньковским

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал перед началом игры 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» невключение полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в заявку.

    «Вообще не понимаю ничего: все тренеры отказываются от Зиньковского. Не могу принять. Его нет вообще в заявке. Думаю, «Спартак» победит «Краснодар» со счетом 2:1», – сказал Ловчев

    • Матч «Спартак» – «Краснодар» проходит в данный момент.
    • 28-летний Зиньковский провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1729348538
    Два уже есть, да вот только в НАШИ ворота !!! (((
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    порт
    1729349187
    Не нужно думать
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    Александр.Т.
    1729350672
    Вот так эксперты шарят в футболе с чего он взял что Спартак победит если у них же состав слабее
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    andrei-sarap-yandex
    1729351940
    СПАРТАК слил игру....БОГОМОНДА не попал в пустые ворота.....ничего нового ..СПАРТАК сливает тренера как обычно
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