Ловчев оценил ситуацию с Зиньковским

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал перед началом игры 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» невключение полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в заявку.

«Вообще не понимаю ничего: все тренеры отказываются от Зиньковского. Не могу принять. Его нет вообще в заявке. Думаю, «Спартак» победит «Краснодар» со счетом 2:1», – сказал Ловчев