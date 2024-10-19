Ловчев оценил ситуацию с Зиньковским

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал перед началом игры 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» невключение полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в заявку.
«Вообще не понимаю ничего: все тренеры отказываются от Зиньковского. Не могу принять. Его нет вообще в заявке. Думаю, «Спартак» победит «Краснодар» со счетом 2:1», – сказал Ловчев
- Матч «Спартак» – «Краснодар» проходит в данный момент.
- 28-летний Зиньковский провел в этом сезоне 11 матчей, отдал 3 голевые передачи.