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    Добровинский ответил, когда «Динамо» станет чемпионом

    Звездный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский верит в скорое чемпионство команды.

    – В адрес болельщиков клуба часто говорят, что они могут не дожить до следующего чемпионства. Вы планируете?

    – Я жду чемпионства «Динамо» ежегодно и не теряю надежды. Болеть за команду и рассчитывать на ее титул каждый год – это счастье. Считал и всегда буду считать, что «Динамо» – чемпион. Буду счастлив, когда команда займет первое место. Знаю, что «Динамо» очень скоро станет чемпионом, и я это увижу.

    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.
    • Последний трофей команда взяла в 1995 году (Кубок России).
    • «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ упустило титул в 30-м туре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    верить адвокату- себя не уважать.
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