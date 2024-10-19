Добровинский ответил, когда «Динамо» станет чемпионом

Звездный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский верит в скорое чемпионство команды.
– В адрес болельщиков клуба часто говорят, что они могут не дожить до следующего чемпионства. Вы планируете?
– Я жду чемпионства «Динамо» ежегодно и не теряю надежды. Болеть за команду и рассчитывать на ее титул каждый год – это счастье. Считал и всегда буду считать, что «Динамо» – чемпион. Буду счастлив, когда команда займет первое место. Знаю, что «Динамо» очень скоро станет чемпионом, и я это увижу.
- «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.
- Последний трофей команда взяла в 1995 году (Кубок России).
- «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ упустило титул в 30-м туре.