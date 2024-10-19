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    Андрей Мостовой дал обещание после разгрома «Акрона»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пообещал ограничить бритье после матча 12-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0).

    • Игрок оформил в Самаре дубль.

    – Мы знаем, что вы часто связываете свою результативность с переменами в имидже. Отметили, что вы решили опустить бороду. Совпадение?

    – У меня такая бородка, нельзя ее назвать «бороду отрастил». Три волосинки растут. Это у меня рекорд, считаю. Никогда такого не было. Это месяц я отращивал (смеется). Из сборной приехал и бритву забыл, не мог ее найти. И вот что-то смотрю уже четыре дня прошло, вроде как-то можно попробовать.

    Пока как хоккеисты побуду – не стану бриться под ноль, пока голы идут.

    • 26-летний Мостовой в сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 3 гола.
    • «Зенит» лидирует в турнире.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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