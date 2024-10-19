Андрей Мостовой дал обещание после разгрома «Акрона»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой пообещал ограничить бритье после матча 12-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0).
- Игрок оформил в Самаре дубль.
– Мы знаем, что вы часто связываете свою результативность с переменами в имидже. Отметили, что вы решили опустить бороду. Совпадение?
– У меня такая бородка, нельзя ее назвать «бороду отрастил». Три волосинки растут. Это у меня рекорд, считаю. Никогда такого не было. Это месяц я отращивал (смеется). Из сборной приехал и бритву забыл, не мог ее найти. И вот что-то смотрю уже четыре дня прошло, вроде как-то можно попробовать.
Пока как хоккеисты побуду – не стану бриться под ноль, пока голы идут.
- 26-летний Мостовой в сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 3 гола.
- «Зенит» лидирует в турнире.