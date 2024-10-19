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    Тренер «Зенита» объяснил смысл трансфера Соболева

    Вильям, тренер «Зенита», высказался о положении в команде форварда Александра Соболева.

    «В чем целесообразность трансфера Соболева, если в команде есть Лусиано? Я уже говорил, что Александр – игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего.

    Саша будет конкурировать с Матео Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня», – сказал Вильям.

    • Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
    • Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1729321967
    А у Сергеева какой паспорт ? Танзанийский ? Или 10 лямов ляжку жгли ?
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