Тренер «Зенита» объяснил смысл трансфера Соболева

Вильям, тренер «Зенита», высказался о положении в команде форварда Александра Соболева.

«В чем целесообразность трансфера Соболева, если в команде есть Лусиано? Я уже говорил, что Александр – игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего.

Саша будет конкурировать с Матео Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня», – сказал Вильям.