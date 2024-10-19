Тренер «Зенита» объяснил смысл трансфера Соболева

Вильям, тренер «Зенита», высказался о положении в команде форварда Александра Соболева.
«В чем целесообразность трансфера Соболева, если в команде есть Лусиано? Я уже говорил, что Александр – игрок с русским паспортом, который умеет забивать. Мы не используем Лусиано как чистого нападающего.
Саша будет конкурировать с Матео Кассьеррой на этой позиции. Уверен, что он точно поможет нам до конца сезона, это игрок хорошего уровня», – сказал Вильям.
- Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- 27-летний игрок провел 5 матчей за «Зенит» в РПЛ – 0 результативных действий.
- Петербуржцы идут в РПЛ 1-ми.