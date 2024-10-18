Летний новичок «Краснодара» назвал главную проблему, с которой столкнулся в России

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, что ему не нравится после переезда в Россию.

В августе уругваец перешел в клуб РПЛ из «Мальорки» за 4 млн евро.

В его активе 8 матчей (402 минуты) без голевых действий.

«[Утомительные переезды] – это единственный негативный момент, с которым я здесь столкнулся. Закрытый в Краснодаре аэропорт и нам, футболистам, доставляет дополнительные сложности.

Но я знал об этом заранее и был готов к этому морально. Хочется верить, что эта проблема в скором времени разрешится. Это позволило бы нам немного расслабиться и избавило от дополнительных стрессов», – заявил Гонсалес.