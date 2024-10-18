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    • Летний новичок «Краснодара» назвал главную проблему, с которой столкнулся в России

    Летний новичок «Краснодара» назвал главную проблему, с которой столкнулся в России

    Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, что ему не нравится после переезда в Россию.

    • В августе уругваец перешел в клуб РПЛ из «Мальорки» за 4 млн евро.
    • В его активе 8 матчей (402 минуты) без голевых действий.

    «[Утомительные переезды] – это единственный негативный момент, с которым я здесь столкнулся. Закрытый в Краснодаре аэропорт и нам, футболистам, доставляет дополнительные сложности.

    Но я знал об этом заранее и был готов к этому морально. Хочется верить, что эта проблема в скором времени разрешится. Это позволило бы нам немного расслабиться и избавило от дополнительных стрессов», – заявил Гонсалес.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1729259835
    Мля,у вас там,в "папуа новой гвинее",географические карты и новости текущего дня с Окраины,что-ли? У нас "семь вёрст-не крюк"...И половина европейской части страны ездят работать в Москву и окрестности.Так что вы-на общих правах,только ваши страдания оплачиваются,в сравнение с другими,стократ выше.
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    TIMOTHY
    1729261849
    Новые аэропорты простаивают не только в Краснодаре! Все ждём когда все закончится
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    DOCTOR PENALTY
    1729262421
    Сразу видно, что водку ещё не пробовал. )
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