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    • В ОАЭ пройдет чемпионат мира по медиафутболу: «Будет сборная России с флагом и гимном»

    В ОАЭ пройдет чемпионат мира по медиафутболу: «Будет сборная России с флагом и гимном»

    Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава рассказал о планах провести чемпионат мира по медиафутболу.

    «Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола.

    Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование», – заявил Кортава на форуме «Россия – спортивная держава».

    Источник: «Матч ТВ»

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