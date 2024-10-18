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    Глушаков запретил дочери быть квадробером

    Полузащитник Денис Глушаков выразил отношение к квадроберам.

    • Квадробинг – увлечение современных подростков. Суть – копирование поведения собак и кошек. Квадроберы передвигаются по улицам на четвереньках.

    «Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан, старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно.

    Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», – сказал Глушаков.

    • У Дениса 3 дочери от разных браков.
    • Игрок сейчас на контракте с «Химками», но выступает в Медиалиге за СКА Басты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1729242983
    На одну семью вполне хватает одного квадробера. И это не обсуждается. (секретный указ президе.та )
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    Интерес
    1729243463
    По мне,так лучше пусть будут квадроберами,чем зацеперами и гонщиками на всех типах электрокаров по тротуарам-вот где катастрофа! Но как только первый меня лизнёт,или укусит,поступлю,как с агрессивной псиной-пенделя под зад! Не всегда ведь с собой есть сахарная косточка для животного...
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    fakeid
    1729243573
    проходил мимо помойки в тарасофке, там много местных перемещались на четвереньках, рылись чёт, звуки странные издавали, слова какие-то непонятные типа бояра, стеклотара. и ещё периодически хрюкали. это они кого-то копировали, как написано в новости? получается, они квадроберы? я прост не в курсе)
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