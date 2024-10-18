Глушаков запретил дочери быть квадробером

Полузащитник Денис Глушаков выразил отношение к квадроберам.

Квадробинг – увлечение современных подростков. Суть – копирование поведения собак и кошек. Квадроберы передвигаются по улицам на четвереньках.

«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан, старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно.

Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», – сказал Глушаков.