Глушаков запретил дочери быть квадробером

Полузащитник Денис Глушаков выразил отношение к квадроберам.
- Квадробинг – увлечение современных подростков. Суть – копирование поведения собак и кошек. Квадроберы передвигаются по улицам на четвереньках.
«Социальными сетями иногда пользуюсь, когда время есть. О квадроберах не читал, но наслышан, старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно.
Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю», – сказал Глушаков.
- У Дениса 3 дочери от разных браков.
- Игрок сейчас на контракте с «Химками», но выступает в Медиалиге за СКА Басты.