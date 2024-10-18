Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Краснодар»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Спартака» и «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

«Будет интересно посмотреть на команды в таком любопытном матче после паузы на сборные. Можно сказать, лидер лиги и «Спартак», который тоже претендует на лидерство.

Конечно, после сборных трудно прогнозировать, но, опять же, всегда смотришь на то, сколько игроков отправляются в свои национальные команды, какой путь проделывают, на длительность перелeтов.

У «Спартака», насколько помню, никого не было в сборных. Возможно, кто-то один. А у «Краснодара» точно человека три-четыре. Тот же Кордоба улетал, играл и ещe где-то три дня летал. В каком состоянии он вернeтся – вопрос. А для южан Джон – это половина команды.

Помимо того, там ещe несколько иностранцев: у них в каждой игре по девять иностранцев и ещe пятеро в запасе. Поэтому небольшое преимущество отдаю «Спартаку», где-то 55 на 45.

Полагаю, увидим открытый футбол. У нас мало закрытых игр. Если вспоминать статистику, почти в каждой встрече забивают. Даже не помню, когда в последний раз где-то было 0:0. Кажется, в Питере это было, когда «Зенит» и «Спартак» играли.

Наверняка голы будут. Кроме того, достаточно большое количество ошибок. Вон, та же игра «Краснодара» и «Зенита»: всe шло к ничейному результату, а потом грубейшая ошибка Караваева – и 2:0.

У «Спартака» тоже достаточно ошибок, например. Да и болельщикам радостно: 3:2, 4:1, 4:2. Приятно смотреть на такой футбол», – сказал Мостовой.