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    • Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Мостовой определил фаворита в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Спартака» и «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

    «Будет интересно посмотреть на команды в таком любопытном матче после паузы на сборные. Можно сказать, лидер лиги и «Спартак», который тоже претендует на лидерство.

    Конечно, после сборных трудно прогнозировать, но, опять же, всегда смотришь на то, сколько игроков отправляются в свои национальные команды, какой путь проделывают, на длительность перелeтов.

    У «Спартака», насколько помню, никого не было в сборных. Возможно, кто-то один. А у «Краснодара» точно человека три-четыре. Тот же Кордоба улетал, играл и ещe где-то три дня летал. В каком состоянии он вернeтся – вопрос. А для южан Джон – это половина команды.

    Помимо того, там ещe несколько иностранцев: у них в каждой игре по девять иностранцев и ещe пятеро в запасе. Поэтому небольшое преимущество отдаю «Спартаку», где-то 55 на 45.

    Полагаю, увидим открытый футбол. У нас мало закрытых игр. Если вспоминать статистику, почти в каждой встрече забивают. Даже не помню, когда в последний раз где-то было 0:0. Кажется, в Питере это было, когда «Зенит» и «Спартак» играли.

    Наверняка голы будут. Кроме того, достаточно большое количество ошибок. Вон, та же игра «Краснодара» и «Зенита»: всe шло к ничейному результату, а потом грубейшая ошибка Караваева – и 2:0.

    У «Спартака» тоже достаточно ошибок, например. Да и болельщикам радостно: 3:2, 4:1, 4:2. Приятно смотреть на такой футбол», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» примет «Краснодар» в субботу в 16:30 мск.
    • Перед очным матчем москвичи занимают 6-е место в таблице РПЛ, а южане лидируют в чемпионате.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1729203834
    ну в питере 0:0 сыграли, потому что эракович решил удалиться где-то на 60й минуте. хряки тогда и правда были сильны, играли как будто матч века, ударов было много - а нам уже об атаке особо думать не приходилось, пришлось латать дыру в обороне. при этом перед матчем мы потеряли глушенкова, вендела и педро. последние двое в итоге вышли на уколах - но пользы не принесли.
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