Орлов изменил мнение насчет Соболева

Геннадий Орлов стал выше котировать форварда «Зенита» Александра Соболева после товарищеского матча с «Войводиной».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Соболев в этой игре забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

«В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут.

Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева!

Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба.

Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе», – сказал Орлов.