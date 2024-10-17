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    Орлов изменил мнение насчет Соболева

    Геннадий Орлов стал выше котировать форварда «Зенита» Александра Соболева после товарищеского матча с «Войводиной».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Соболев в этой игре забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

    «В пятницу «Зенит» на выезде сыграет с «Акроном». Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут.

    Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с «Войводиной». Вдруг мы увидели совсем иного Соболева!

    Если помните, после игры с «Краснодаром» я вообще сказал, что он футболист не для «Зенита», а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба.

    Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В «Спартаке» он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе», – сказал Орлов.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Форвард оформил 1+1 в 6 официальных матчах за новую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2024 23:47
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