Глушаков ответил, чего не хватает российскому футболу

Полузащитник «Химок» и ростовского СКА Денис Глушаков считает, что сейчас футбол в России нуждается только в одном.
«Что бы хотелось улучшить в российском футболе? Сейчас, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах.
Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но все равно руководители РФС – молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности.
В остальном у нас все есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», – сказал Глушаков.
- Российские клубы и сборные отстранены от соревнований УЕФА и ФИФА более 2,5 лет.
- Сборная России не смогла найти соперников для товарищеских матчей в октябре.