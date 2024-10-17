Глушаков ответил, чего не хватает российскому футболу

Полузащитник «Химок» и ростовского СКА Денис Глушаков считает, что сейчас футбол в России нуждается только в одном.

«Что бы хотелось улучшить в российском футболе? Сейчас, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах.

Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но все равно руководители РФС – молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности.

В остальном у нас все есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», – сказал Глушаков.