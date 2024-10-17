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    Глушаков ответил, чего не хватает российскому футболу

    Полузащитник «Химок» и ростовского СКА Денис Глушаков считает, что сейчас футбол в России нуждается только в одном.

    «Что бы хотелось улучшить в российском футболе? Сейчас, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах.

    Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но все равно руководители РФС – молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности.

    В остальном у нас все есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», – сказал Глушаков.

    • Российские клубы и сборные отстранены от соревнований УЕФА и ФИФА более 2,5 лет.
    • Сборная России не смогла найти соперников для товарищеских матчей в октябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.10.2024 22:22
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    DOCTOR PENALTY
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