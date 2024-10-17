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    Канчельскис: «Холанд не феерил бы в РПЛ»

    Андрей Канчельскис считает, что не все топ-футболисты способны проявить себя в РПЛ.

    «Пьяничу 34 года всего. Люди у нас до 40 лет играют, поэтому все нормально. В любом чемпионате надо играть, РПЛ – не исключение.

    Если Миралем в форме, он поможет клубу. Роналду играет до сих пор, я в 37 лет закончил, хотя мог еще играть. У нас привыкли смотреть на возраст, а надо обращать внимание на КПД игрока на поле.

    Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ – непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего.

    Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брюйне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты.

    Но гадать на ромашке не надо и говорить в сослагательном наклонении тоже, а то некоторые заявляют, что «Зенит» Лигу чемпионов выиграл бы сейчас», – сказал Канчельскис.

    • У Холанда 73 гола в 73 матчах АПЛ.
    • Пьянич в сентябре перешел в ЦСКА.
    • Ранее босниец выступал за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и другие команды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.10.2024 21:56
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