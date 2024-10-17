Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Глушаков высказался о возможной стажировке в «Спартаке»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не против пройти в клубе стажировку.

    – Хотели бы познакомиться с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

    – Да. Когда будет время, можно было бы пообщаться.

    – А пройти стажировку в «Спартаке»?

    – Все возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому‑то еще.

    – Хотите попробовать себя в роли тренера?

    – Вижу себя тренером, хочу попробовать, а дальше будет видно.

    • Глушаков сейчас на контракте с «Химками», но в команде не находится.
    • Игрок выступает в Медиалиге за СКА Басты.
    • Глушаков брал со «Спартаком» РПЛ.

    Новости по теме
    Баста оценил игру Глушакова, Набабкина и Жиркова в составе «СКА-Ростова» 5
    Реакция Глушакова на скандал с участием блогера Литвина в Медиалиге 3
    Глушаков – о молодых игроках «Локо»: «Много было Месси у нас. А потом раз – и пропадали люди» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 