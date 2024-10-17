Глушаков высказался о возможной стажировке в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не против пройти в клубе стажировку.

– Хотели бы познакомиться с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

– Да. Когда будет время, можно было бы пообщаться.

– А пройти стажировку в «Спартаке»?

– Все возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому‑то еще.

– Хотите попробовать себя в роли тренера?

– Вижу себя тренером, хочу попробовать, а дальше будет видно.