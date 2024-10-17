Адвокат Мбаппе сказала, что докажет его невиновность

Адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар считает, что записи с камер докажут невиновность футболиста, которого подозревают в изнасиловании.
«Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему.
Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было», – сказала Кану-Бернар в интервью BFMTV.
- Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
- Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.