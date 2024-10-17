Адвокат Мбаппе уверена в его непричастности к изнасилованию

Адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар рассказала о поведении своего клиента.
«Он очень четко дает понять: «Меня не в чем упрекнуть». Очевидно, он живет не так, как мы. Вокруг него санитарный кордон, своего рода пузырь. Он находится в ситуации, когда ему нельзя рисковать.
Он очень уязвим, его ближайшее окружение знает об этом, как и он сам. Как вы понимаете, все устроено так, чтобы подобных ситуаций не возникало», – сказала Кану-Бернар.
- Полиция начала расследование по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком.
- Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока «Реала». Однако вскоре появилась информация, что женщина, заявившая об изнасиловании, назвала Мбаппе виновником случившегося.