Адвокат Мбаппе уверена в его непричастности к изнасилованию

Адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар рассказала о поведении своего клиента.

«Он очень четко дает понять: «Меня не в чем упрекнуть». Очевидно, он живет не так, как мы. Вокруг него санитарный кордон, своего рода пузырь. Он находится в ситуации, когда ему нельзя рисковать.

Он очень уязвим, его ближайшее окружение знает об этом, как и он сам. Как вы понимаете, все устроено так, чтобы подобных ситуаций не возникало», – сказала Кану-Бернар.