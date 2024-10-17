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    • Стала известна позиция «ПСЖ» в разбирательствах по поводу выплат Мбаппе

    Стала известна позиция «ПСЖ» в разбирательствах по поводу выплат Мбаппе

    Руководство «ПСЖ» считает, что у него было устное джентльменское соглашение с нападающим Килианом Мбаппе, согласно которому клуб не понесет финансовых потерь в случае ухода игрока на правах свободного агента, сообщает Get Football News France. Минувшим летом форвард перешел в «Реал».

    Мбаппе упоминал о наличии соглашения с «ПСЖ» после победы в матче над «Тулузой» в январе 2024 года, что стало частью защиты «ПСЖ» в данном деле.

    «Соглашение, которое я заключил с президентом этим летом, вне зависимости от моего решения [по окончании сезона-2023/24], позволило нам защитить все стороны и сохранить спокойствие в клубе перед будущими вызовами – это самое важное», – сказал форвард после той игры.

    Как сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна, это видео было показано во время слушания во вторник между двумя сторонами, в ходе которого решение юридического комитета LFP в пользу Мбаппе было рассмотрено Объединенной апелляционной комиссией LFP.

    После слушания во вторник вердикт не был вынесен. По информации RMC Sport, он будет объявлен 25 октября.

    • Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
    • «ПСЖ» отказался выплачивать задолженность и подал апелляцию на решение LFP.

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    Источник: Get Football

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