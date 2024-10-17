Стала известна позиция «ПСЖ» в разбирательствах по поводу выплат Мбаппе

Руководство «ПСЖ» считает, что у него было устное джентльменское соглашение с нападающим Килианом Мбаппе, согласно которому клуб не понесет финансовых потерь в случае ухода игрока на правах свободного агента, сообщает Get Football News France. Минувшим летом форвард перешел в «Реал».

Мбаппе упоминал о наличии соглашения с «ПСЖ» после победы в матче над «Тулузой» в январе 2024 года, что стало частью защиты «ПСЖ» в данном деле.

«Соглашение, которое я заключил с президентом этим летом, вне зависимости от моего решения [по окончании сезона-2023/24], позволило нам защитить все стороны и сохранить спокойствие в клубе перед будущими вызовами – это самое важное», – сказал форвард после той игры.

Как сообщил журналист Foot Mercato Санти Ауна, это видео было показано во время слушания во вторник между двумя сторонами, в ходе которого решение юридического комитета LFP в пользу Мбаппе было рассмотрено Объединенной апелляционной комиссией LFP.

После слушания во вторник вердикт не был вынесен. По информации RMC Sport, он будет объявлен 25 октября.