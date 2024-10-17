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    Канчельскис рассказал о предложениях по работе

    Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил, что в последнее время ему не поступали интересные для него предложения.

    – Пока все больше в стадии разговоров. Глобальных новостей и никакой конкретики нет. Хотелось бы в ближайшем времени определиться. Какие‑то предложения, конечно, поступают. Но такого, чтобы заинтересоваться и подписать контракт, пока нет. Надеюсь, что в ближайшее время будут нормальные предложения.

    – Это предложения из России или за рубежом?

    – По поводу предложений из России конкретики нет: больше на словах. Больше разговоров сейчас все‑таки по поводу заграничных предложений. Из дальнего и ближнего зарубежья.

    • Последним клубом, который тренировал Канчельскис, был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Там он проработал полгода и ушел в отставку в начале июля.
    • Ранее Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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