Канчельскис рассказал о предложениях по работе

Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил, что в последнее время ему не поступали интересные для него предложения.
– Пока все больше в стадии разговоров. Глобальных новостей и никакой конкретики нет. Хотелось бы в ближайшем времени определиться. Какие‑то предложения, конечно, поступают. Но такого, чтобы заинтересоваться и подписать контракт, пока нет. Надеюсь, что в ближайшее время будут нормальные предложения.
– Это предложения из России или за рубежом?
– По поводу предложений из России конкретики нет: больше на словах. Больше разговоров сейчас все‑таки по поводу заграничных предложений. Из дальнего и ближнего зарубежья.
- Последним клубом, который тренировал Канчельскис, был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Там он проработал полгода и ушел в отставку в начале июля.
- Ранее Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».