Экс-нападающий «Спартака»: «Я пил, чтобы заглушить тоску по дому»

Бывший форвард «Спартака» Маркао ответил на вопрос об употреблении алкоголя в период карьеры в московском клубе.

«Вредит ли употребление пива после матчей? Сейчас уже другое время, футбол стал более конкурентоспособным, многие футболисты очень хорошо следят за своим телом, раньше такого не было.

Но все же я не вижу проблемы, если после матча игрок выпьет немного пива при условии, что это никак не скажется на его режиме. Важно понимать, что у всего есть свои рамки, много пива позволять себе точно нельзя.

Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время.

Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», – сказал Маркао.