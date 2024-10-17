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    • Экс-нападающий «Спартака»: «Я пил, чтобы заглушить тоску по дому»

    Экс-нападающий «Спартака»: «Я пил, чтобы заглушить тоску по дому»

    Бывший форвард «Спартака» Маркао ответил на вопрос об употреблении алкоголя в период карьеры в московском клубе.

    «Вредит ли употребление пива после матчей? Сейчас уже другое время, футбол стал более конкурентоспособным, многие футболисты очень хорошо следят за своим телом, раньше такого не было.

    Но все же я не вижу проблемы, если после матча игрок выпьет немного пива при условии, что это никак не скажется на его режиме. Важно понимать, что у всего есть свои рамки, много пива позволять себе точно нельзя.

    Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время.

    Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», – сказал Маркао.

    • Бразилец был в «Спаратке» с 2000 по 2001 год.
    • Он забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
    • Маркао завершил карьеру в 2009 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Persona_non_Grata
    1729118298
    Бразильская когорта регулярно глушит "cachaça" по тоске о доме и что-бы расслабиться в этом зенитовском аду, где "ТАКОЕ" вытворяют с ними в раздевалке ( Азмун не даст соврать ) ... Зенит - позор российского футбола !!! )))
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