Ловчев спрогнозировал чемпиона РПЛ-2024/25

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал команду, которая, по его мнению, станет чемпионом России в этом сезоне.

«Чемпионом в нынешнем сезоне станет «Зенит», это предсказуемо. Петербуржцы чуть‑чуть подсдали из‑за травмы Глушенкова и небольшого спада в игре Клаудиньо, но всe равно остаются главными фаворитами.

Им нужен сильный нападающий, они перепробовали уже несколько бразильцев, Сергеева, Соболева.

Очень симпатичен «Локомотив», русский тренер, играющая молодежь – это очень приятно.

Насчет «Краснодара»: там два игрока высочайшего уровня – Сперцян и Кордоба, лучший нападающий в нашей лиге. Это заметнейшие фигуры, да и в целом у них произошла смена курса, играют в основном легионеры.

Квалифицированных иностранцев в их составе много, они не берут черт знает кого, как «Спартак». Но сказать, что они готовы сейчас завоевать чемпионство, нельзя», – сказал Ловчев.