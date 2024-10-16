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    Ловчев спрогнозировал чемпиона РПЛ-2024/25

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал команду, которая, по его мнению, станет чемпионом России в этом сезоне.

    «Чемпионом в нынешнем сезоне станет «Зенит», это предсказуемо. Петербуржцы чуть‑чуть подсдали из‑за травмы Глушенкова и небольшого спада в игре Клаудиньо, но всe равно остаются главными фаворитами.

    Им нужен сильный нападающий, они перепробовали уже несколько бразильцев, Сергеева, Соболева.

    Очень симпатичен «Локомотив», русский тренер, играющая молодежь – это очень приятно.

    Насчет «Краснодара»: там два игрока высочайшего уровня – Сперцян и Кордоба, лучший нападающий в нашей лиге. Это заметнейшие фигуры, да и в целом у них произошла смена курса, играют в основном легионеры.

    Квалифицированных иностранцев в их составе много, они не берут черт знает кого, как «Спартак». Но сказать, что они готовы сейчас завоевать чемпионство, нельзя», – сказал Ловчев.

    • После 11 туров «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Его опережают на 1 очко «Локомотив» и «Краснодар».
    • Петербуржцы могут стать чемпионами в 7-й раз подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:48
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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1729105652
    Ну прямо нострадамус какой то этот Ловчев.
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    fakeid
    1729107137
    про спартаг в точку)
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    Спартач80
    1729107750
    Какая неожиданность... Да чтобы Серафимыч, да без огромной ложки, да без языка подлизывающего? =)))
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    NewLife
    1729110444
    Прав Ловчев, зачем проводить чемп, когда по его мнению все ясно заранее, и это снимает много вопросов: не надо судьям позориться и выставлять себя клоунами, не надо ЭСК поясничать и оправдывать пенальки в пользу б.омжей после пантомимы и симуляций, не надо Ведмедю нести ахинею в публичное пространство, отпадает смысл кучке немытых ботов и вонючек засирать своими помойными нечистотами страницы Бомбардира. Серафимыч, флюгер ты наш, я с тобой солидарен.
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