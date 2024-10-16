Губерниев дал совет Глушенкову

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о травматичности Максима Глушенкова.

Он посоветовал нападающему «Зенита» отказаться от употребления пива в пользу родниковой воды.

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду.

Не надо с него спрашивать очень строго, у него всe нормально, он прекрасный футболист. Надеюсь, у него всe будет хорошо, а когда с пива перейдeт на чистую родниковую воду, вообще всe будет нормально», – заявил Губерниев.