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    • Нападающий ЦСКА Мусаев рассказал, как готовится к матчам, используя методики Роналду и Холанда

    Нападающий ЦСКА Мусаев рассказал, как готовится к матчам, используя методики Роналду и Холанда

    Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев очень внимательно следит за своим здоровьем и физическими кондициями.

    23-летний форвард, готовясь к матчам, использует методики Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда.

    – У меня есть распорядок. За четыре дня до игры качаю верхний плечевой пояс, за три – ноги. За два дня встаю в семь утра, чтобы успеть в зал до тренировки. Делаю прыжковую работу, чтобы к матчу ноги были в пиковом состоянии. Еду на базу, тренируюсь – и потом еще один верхний плечевой в зале. Еще два раза в неделю плаваю в бассейне – 30 кругов.

    Про восстановление. После игры, если она рано и есть возможность съездить в зал, растягиваюсь, 20 минут кручу велик. Иду в горячую и холодные ванны. Возвращаюсь домой, 30 минут провожу в штанах Normatec, которые выводят молочку [благодаря динамическому сжатию воздуха улучшают кровообращение, оживляют мышцы]. Потом засыпаю, если получается.

    – Почему решил столько внимания уделять телу и здоровью?

    – С тех пор, как в 15 закончил девятый класс, у меня есть распорядок дня. Например, ложусь в одиннадцать – уже много лет. Знаю, что это мне поможет прибавлять.

    Никто не застрахован от травм, но если буду работать, риск травмироваться меньше. Все, что от меня требуется, сделаю. А там уже как всевышний решит.

    В «Балтике» я познакомился с Младеном Кашчеланом, он очень многому меня обучил. Смотря на него, я начал еще больше читать и смотреть про здоровье.

    В прошлом сезоне я провел 42 игры из 43 возможных [25 – за «Балтику», 17 – за ЦСКА] – один раз не вышел за «Балтику» в Кубке. Да, не все начинал в основе, иногда давали 10-15 минут, но все же. Важно, чтобы тренеры могли на меня рассчитывать.

    – У тебя есть гаджет, который считает время сна.

    – Кольцо. Увидел его на Криштиану и начал читать. Узнал, где можно купить – Кашчелан привез из Дубая. Оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал.

    – Ты рассказывал, что оно считает пульс во сне и сколько раз ты переворачивался. Объясни профанам: зачем это нужно?

    – Если пульс во сне выше 35-40, значит, ты переживаешь и нервы не в порядке. И за этим надо последить – что-то делаешь не так. Проверяю, сколько раз просыпаюсь, как быстро засыпаю снова.

    Мне важно знать, сколько чистого времени я спал, потому что сон – лучшее восстановление. Надо спать не только много (минимум 8-9 часов), но и хорошо. Днем тоже стараюсь поспать час-полтора.

    Прочитал, что Холанд носит специальные очки, которые, когда смотришь в телефон, делают цвет желтым [очки блокируют лучи электронных устройств]. Надеваю их в семь и ношу до одиннадцати. Глаза действительно немного расслабляются. И даже если мне кажется или даже если помогает всего на один процент, я буду это использовать.

    – Ты читал книгу диетолога «Арсенала» Венгера. Что почерпнул оттуда?

    – Понял азы. Например, что бургеры можно есть сразу после игры, и ничего с тобой не будет. Узнал про расчеты: сколько нужно белка на килограмм массы тела. Что если нет весов, одна курица – это одна ладошка. И сколько нужно на определенный вес.

    • Прошлой зимой Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» за 300 тысяч евро.
    • С тех пор нападающий забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.

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    Источник: Спортс’’

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729089510
    тупой журналист, надо было спросить про пиво после игры, как сейчас в тренде.
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