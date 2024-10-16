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    • Батраков – лучший футболист Европы по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25

    Батраков – лучший футболист Европы по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым результативным игроком Европы на старте этого сезона.

    В его активе 7 голов и 6 ассистов в 11 матчах РПЛ-2024/25.

    Это лучший результат по результативным действиям во всех европейских лигах за указанный период.

    Ближайшие преследователи Батракова – Виктор Дьекереш («Спортинг»), Роберт Левандовски («Барселона») – по 12 очков по системе «гол+пас».

    Далее идут Коул Палмер из «Челси», Гарри Кейн из «Баварии» (по 11), Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Маркус Тюрам из «Интера», Винисиус Жуниор из «Реала» (по 10).

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    Источник: «Первый спорт»

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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1729081164
    Европа то в курсе ?
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    fakeid
    1729081793
    молодец. главное не останавливаться, а локо перезаключить контракт срочно, чтобы перепродать в европу подороже, и не прямо сейчас, а когда маркт обновит ценники в мае.
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    Бригадный
    1729084282
    Крутого игруна Локо себе воспитал. Но зачем вообще планировать его продавать в каките то там европы. Пусть батрачит на Локо. Тем более, Локо засиделся уже без титулов. Кстати, смотрю периодически игры чемпионатов Испании и Италии. В РПЛ многие игры по качеству намного выше. По крайней мере, чем у середняков этих лиг. Чемпы португезов, бельг, голландцев и прочей евротусовки вообще отстой полный.
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    Борис34684
    1729084715
    Молоток, что тут скажешь, главное не останавливаться.
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    Аналитик77
    1729084983
    Зенит заберет и будет глушенков 2 Немного пофеерит и сядет под бразилов
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