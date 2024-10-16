Батраков – лучший футболист Европы по системе «гол+пас» в сезоне-2024/25

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым результативным игроком Европы на старте этого сезона.

В его активе 7 голов и 6 ассистов в 11 матчах РПЛ-2024/25.

Это лучший результат по результативным действиям во всех европейских лигах за указанный период.

Ближайшие преследователи Батракова – Виктор Дьекереш («Спортинг»), Роберт Левандовски («Барселона») – по 12 очков по системе «гол+пас».

Далее идут Коул Палмер из «Челси», Гарри Кейн из «Баварии» (по 11), Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», Маркус Тюрам из «Интера», Винисиус Жуниор из «Реала» (по 10).