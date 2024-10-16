Мусаев рассказал, как тратит деньги, заработанные в ЦСКА

Нападающий Тамерлан Мусаев рассказал о покупках после перехода в ЦСКА.
– В ЦСКА ты зарабатываешь миллионы рублей. Что ты смог себе позволить?
– Мы можем это не обсуждать? Я бы не хотел говорить про деньги.
– Хочется обсудить, потому что это важная часть взросления и развития, которая сгубила многих игроков. Этот текст прочитают молодые ребята, и ты можешь сказать важные вещи.
– Мы реконструировали дом родителей. Купил объект для бизнеса брата, квартиру и машину.
– Какую машину?
– BMW X5.
– Квартиру в Москве?
– Да, но еще не полностью закрыл. Ипотека.
– В каком районе?
– Кожуховская. Квартира двухкомнатная.
– Как ты распоряжаешься деньгами? Инвестируешь, держишь на счетах?
– Держу на счетах. Если что-то хочу купить, советуюсь с братом. У него есть опыт. Плачу за квартиру, маме с папой отправляю. Если надо – сестре. Но вообще, особо ни на что не трачу. Больше всего уходит на еду.
– По тебе не скажешь, что деньги тебя даже чуть-чуть изменили.
– Деньги приносят спокойствие. Но мне счастье доставляют другие вещи. Я хочу надолго задержаться в РПЛ, в большом клубе.
Это мои цели. И они больше денег. Тем более я заработаю, если буду держаться на хорошем уровне.
– Не боишься, что однажды закружится голова?
– От денег? Вот скажи: а куда тратить деньги?
– Можно жить в ЦУМе, тусоваться и оставлять деньги в клубах, купить несколько премиальных тачек.
– Это не принесет мне удовольствия. Я получу его, если вовремя лягу спать и забью.
– Как проводишь свободное время?
– Поеду в зал, поплаваю. После обеда выйду с сестрой погулять. Схожу в ресторан, кинотеатр.
Если друзья играют в Москве, схожу на их матчи. И просто если в Москве хороший матч, пойду на него. Живу рядом с «Динамо» и уже несколько раз выбирался. Люблю вживую смотреть футбол.
- Форвард перешел в московский клуб из «Балтики» в январе.
- За это время 23-летний Мусаев провел в «Спартаке» 33 матча, забил 12 голов, отдал 5 передач.