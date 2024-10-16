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    Мусаев рассказал, как тратит деньги, заработанные в ЦСКА

    Нападающий Тамерлан Мусаев рассказал о покупках после перехода в ЦСКА.

    – В ЦСКА ты зарабатываешь миллионы рублей. Что ты смог себе позволить?

    – Мы можем это не обсуждать? Я бы не хотел говорить про деньги.

    – Хочется обсудить, потому что это важная часть взросления и развития, которая сгубила многих игроков. Этот текст прочитают молодые ребята, и ты можешь сказать важные вещи.

    – Мы реконструировали дом родителей. Купил объект для бизнеса брата, квартиру и машину.

    – Какую машину?

    – BMW X5.

    – Квартиру в Москве?

    – Да, но еще не полностью закрыл. Ипотека.

    – В каком районе?

    – Кожуховская. Квартира двухкомнатная.

    – Как ты распоряжаешься деньгами? Инвестируешь, держишь на счетах?

    – Держу на счетах. Если что-то хочу купить, советуюсь с братом. У него есть опыт. Плачу за квартиру, маме с папой отправляю. Если надо – сестре. Но вообще, особо ни на что не трачу. Больше всего уходит на еду.

    – По тебе не скажешь, что деньги тебя даже чуть-чуть изменили.

    – Деньги приносят спокойствие. Но мне счастье доставляют другие вещи. Я хочу надолго задержаться в РПЛ, в большом клубе.

    Это мои цели. И они больше денег. Тем более я заработаю, если буду держаться на хорошем уровне.

    – Не боишься, что однажды закружится голова?

    – От денег? Вот скажи: а куда тратить деньги?

    – Можно жить в ЦУМе, тусоваться и оставлять деньги в клубах, купить несколько премиальных тачек.

    – Это не принесет мне удовольствия. Я получу его, если вовремя лягу спать и забью.

    – Как проводишь свободное время?

    – Поеду в зал, поплаваю. После обеда выйду с сестрой погулять. Схожу в ресторан, кинотеатр.

    Если друзья играют в Москве, схожу на их матчи. И просто если в Москве хороший матч, пойду на него. Живу рядом с «Динамо» и уже несколько раз выбирался. Люблю вживую смотреть футбол.

    • Форвард перешел в московский клуб из «Балтики» в январе.
    • За это время 23-летний Мусаев провел в «Спартаке» 33 матча, забил 12 голов, отдал 5 передач.

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    Источник: Sports

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1729078898
    Сразу чувствуется, что родители воспитали парня хорошо.
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