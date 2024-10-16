Адвокат Мбаппе заявила о кампании против игрока

Адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар прокомментировала ситуацию с подозрениями в изнасиловании в адрес игрока.
– Когда он приехал в Стокгольм, там появились папарацци, и газеты опубликовали информацию с его фотографией. Следовательно, за ним следили. Кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, эта же газета опубликовала информацию о жалобе.
Те же самые СМИ, которые сначала опубликовали его фотографию в Стокгольме, два дня спустя озвучили тот факт, что против него была подана жалоба. Если придерживаться хронологии, то жалоба, если верить средствам массовой информации и пресс-релизу прокурора, освещалась в СМИ практически в режим реального времени.
Это правда, что для нас, юристов, это все еще является фактическим элементом. Подача жалобы – это одно. Другое дело – освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени.
Это правда, что вчера состоялось слушание, которое касается его, и оно состоялось как раз в то время, когда была обнародована эта история. Это факт. Я не делаю из этого никаких выводов.
– Мог ли «ПСЖ» стоять за всем этим, чтобы навредить репутации Мбаппе?
– Я не собираюсь вдаваться в такого рода теории. Я не сторонница теорий заговора. Но что несомненно, так это то, что в течение многих месяцев он подвергался клеветнической кампании и его имиджу был нанесен ущерб. Это бесспорно.
Кампания против Килиана Мбаппе существует. Она реальна. Кто заинтересован в том, чтобы запятнать его имидж, запятнать его честь? Я не знаю.
- Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком, отметив, что новость появилась за день до слушания об апелляции «ПСЖ» по делу о выплате ему бывшим клубом долга по зарплате в размере 55 миллионов евро.
- Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.