Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Адвокат Мбаппе заявила о кампании против игрока

    Адвокат нападающего «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар прокомментировала ситуацию с подозрениями в изнасиловании в адрес игрока.

    – Когда он приехал в Стокгольм, там появились папарацци, и газеты опубликовали информацию с его фотографией. Следовательно, за ним следили. Кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, эта же газета опубликовала информацию о жалобе.

    Те же самые СМИ, которые сначала опубликовали его фотографию в Стокгольме, два дня спустя озвучили тот факт, что против него была подана жалоба. Если придерживаться хронологии, то жалоба, если верить средствам массовой информации и пресс-релизу прокурора, освещалась в СМИ практически в режим реального времени.

    Это правда, что для нас, юристов, это все еще является фактическим элементом. Подача жалобы – это одно. Другое дело – освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени.

    Это правда, что вчера состоялось слушание, которое касается его, и оно состоялось как раз в то время, когда была обнародована эта история. Это факт. Я не делаю из этого никаких выводов.

    – Мог ли «ПСЖ» стоять за всем этим, чтобы навредить репутации Мбаппе?

    – Я не собираюсь вдаваться в такого рода теории. Я не сторонница теорий заговора. Но что несомненно, так это то, что в течение многих месяцев он подвергался клеветнической кампании и его имиджу был нанесен ущерб. Это бесспорно.

    Кампания против Килиана Мбаппе существует. Она реальна. Кто заинтересован в том, чтобы запятнать его имидж, запятнать его честь? Я не знаю.

    • Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию фэйком, отметив, что новость появилась за день до слушания об апелляции «ПСЖ» по делу о выплате ему бывшим клубом долга по зарплате в размере 55 миллионов евро.
    • Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

    Новости по теме
    Шведская журналистка заявила, что именно Мбаппе является подозреваемым в изнасиловании 8
    Генич позвал Мбаппе в «российскую глушь» 7
    Адвокат Мбаппе сделала заявление об обвинениях форварда «Реала» в изнасиловании 5
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 