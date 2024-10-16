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    • Шведская журналистка заявила, что именно Мбаппе является подозреваемым в изнасиловании

    Шведская журналистка заявила, что именно Мбаппе является подозреваемым в изнасиловании

    Журналистка шведской газеты Expressen Катрин Кранц подтвердила, что подозреваемым по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма является нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

    «Мы на 100% уверены, что Мбаппе подозревается в изнасиловании. Без сомнения. Конечно, мы не знаем, виновен он или нет. Это дело прокурора и полиции, которые должны провести расследование. Но мы уверены.

    Мы знаем, что подозревается именно он, но мы не читали документ. И это важно. Но мы абсолютно уверены, что это он. Я не могу назвать наш источник, это невозможно.

    Но я могу сказать, что мы полностью уверены, что это он, что это его имя, что это он подозревается в изнасиловании. Я не могу точно сказать, откуда мы знаем эту информацию, это невозможно», – сказала Кранц.

    • Адвокат футболиста ранее заявила, что не знает, на кого подана жалоба.
    • Правоохранительные органы Швеции получили заявление об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
    • Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 09:13
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1729060798
    у неё пластинка заела, что ли?
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    FWSPM
    1729061100
    доигрался черепах
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    Питерский князь
    1729063510
    Такую чушь несёте тварь. Но виноват ни.гер. :))))
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    Kollljan
    1729064016
    Давно пора посадить этого ****.
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    FRZZ
    1729065174
    Она не читала документ, но уверена.... Свечку держала....
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