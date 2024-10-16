Шведская журналистка заявила, что именно Мбаппе является подозреваемым в изнасиловании

Журналистка шведской газеты Expressen Катрин Кранц подтвердила, что подозреваемым по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма является нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

«Мы на 100% уверены, что Мбаппе подозревается в изнасиловании. Без сомнения. Конечно, мы не знаем, виновен он или нет. Это дело прокурора и полиции, которые должны провести расследование. Но мы уверены.

Мы знаем, что подозревается именно он, но мы не читали документ. И это важно. Но мы абсолютно уверены, что это он. Я не могу назвать наш источник, это невозможно.

Но я могу сказать, что мы полностью уверены, что это он, что это его имя, что это он подозревается в изнасиловании. Я не могу точно сказать, откуда мы знаем эту информацию, это невозможно», – сказала Кранц.