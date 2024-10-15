Экс-тренер «Зенита»: «Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предрек Александру Соболеву роль джокера в петербургской команде.
«Соболев в «Зените» будет выполнять роль Сульшера – выходить на замену, когда это нужно и забивать.
Вряд ли Александр сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у других нападающих сине-бело-голубых.
Поэтому Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал Петржела.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- Форвард оформил 1+1 в 6 официальных матчах за новую команду.