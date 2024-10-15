Смородская объяснила, почему «Зенит» популярнее «Спартака» за границей

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала об узнаваемости «Зенита» за пределами России.

– Спарринг-партнеры нужны и матчи с ними, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнеров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и слава богу.

– Почему другие клубы не играют такие матчи? Не умеют договариваться? Они не такие богатые, как «Зенит»?

– Дело не в богатстве, с «Зенитом» хотят играть. Не со всеми хотят играть. Например, в мире мало знают «Спартак», хотя у нас он хорошо известен.

– В мировом пространстве громче звенит «Зенит»?

– Абсолютно.

– И такая репутация, известность помогают договариваться с зарубежными соперниками?

– Конечно. Начинают хотя бы думать, играть или не играть. «Зенит» – многократный чемпион России, его знают.

– Другим клубам не хватает для такого сотрудничества умений, стараний?

– И умения нужны, и старания, и связи, и специалистов, которые могут договариваться о спаррингах. Не так это просто.