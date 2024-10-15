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    • Смородская объяснила, почему «Зенит» популярнее «Спартака» за границей

    Смородская объяснила, почему «Зенит» популярнее «Спартака» за границей

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала об узнаваемости «Зенита» за пределами России.

    – Спарринг-партнеры нужны и матчи с ними, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнеров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и слава богу.

    – Почему другие клубы не играют такие матчи? Не умеют договариваться? Они не такие богатые, как «Зенит»?

    – Дело не в богатстве, с «Зенитом» хотят играть. Не со всеми хотят играть. Например, в мире мало знают «Спартак», хотя у нас он хорошо известен.

    – В мировом пространстве громче звенит «Зенит»?

    – Абсолютно.

    – И такая репутация, известность помогают договариваться с зарубежными соперниками?

    – Конечно. Начинают хотя бы думать, играть или не играть. «Зенит» – многократный чемпион России, его знают.

    – Другим клубам не хватает для такого сотрудничества умений, стараний?

    – И умения нужны, и старания, и связи, и специалистов, которые могут договариваться о спаррингах. Не так это просто.

    • «Зенит» в этом сезоне играл с «Црвеной Звездой», «Войводиной», «Тальересом» и «Кайратом».
    • Также планируется товарищеский матч с «Фенербахче».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (11)
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    Питерский князь
    1729010927
    По полной, с ней не соглашусь. Допустим есть ЛГБТ сообщества, там, что клуб срамтак, что болелы, очень востребованы в Европе. Раньше играл в интернете, в Европе, допустим СS. Там много представителей из РФ. Болельщики срамтака, обычно с никами Ротоглот, сквозное ранение, страждущийаналапоссив. :)))
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    Серый212918
    1729010967
    Европа перед Миллером прогибается, чтобы газ не перекрыл, вот и не отказывают.
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    FCSpartakM
    1729012744
    Хахахаха.
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    NewLife
    1729013693
    "– В мировом пространстве громче звенит «Зенит»?" Потому что мудозвоны ? "– Абсолютно. – И такая репутация, известность помогают договариваться с зарубежными соперниками? – Конечно")))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729014279
    Бабу не проведёшь, она сердцем чувствует. Правильно говорит, что хряков в Европе никто не знает, в отличии от Зенита. Гыгыгы
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    Persona_non_Grata
    1729016482
    Конечно в Европе Зенит популярнее - если собрать всё гей-сообщество, то получается не малое количество, ну они естественно за своих будут - "свой свояка видит издалека". ))) "А ларчик просто открывался" ... )))
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