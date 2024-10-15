Захарян еще не готов вернуться на поле – он пропустил три месяца

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал свежую информацию о состоянии здоровья игрока.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

«Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Международная пауза пока идет, ему надо набрать кондиции, физическое состояние, понадобится время.

Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», – сообщил агент.