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    • Захарян еще не готов вернуться на поле – он пропустил три месяца

    Захарян еще не готов вернуться на поле – он пропустил три месяца

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, дал свежую информацию о состоянии здоровья игрока.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

    «Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Международная пауза пока идет, ему надо набрать кондиции, физическое состояние, понадобится время.

    Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», – сообщил агент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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