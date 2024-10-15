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    • Баринов – о трансфере в Европу: «Русские игроки никому не нужны»

    Баринов – о трансфере в Европу: «Русские игроки никому не нужны»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов признал, что российские футболисты не пользуются спросом на европейском трансферном рынке.

    «Трансфер в европейский клуб? В текущих реалиях сложно. Сейчас к русским игрокам не такое отношение, особо мы никому не нужны, нас не ценят.

    За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру.

    «Алавес» делал предложение. Клубы не договорились, а также не устроили личные условия контракта», – рассказал 28-летний полузащитник.

    • Баринов всю карьеру провел в «Локо».
    • Он забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 230 матчах.
    • Рыночная стоимость хавбека – 8 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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