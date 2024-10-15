Баринов – о трансфере в Европу: «Русские игроки никому не нужны»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов признал, что российские футболисты не пользуются спросом на европейском трансферном рынке.
«Трансфер в европейский клуб? В текущих реалиях сложно. Сейчас к русским игрокам не такое отношение, особо мы никому не нужны, нас не ценят.
За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру.
«Алавес» делал предложение. Клубы не договорились, а также не устроили личные условия контракта», – рассказал 28-летний полузащитник.
- Баринов всю карьеру провел в «Локо».
- Он забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 230 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека – 8 млн евро.