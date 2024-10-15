«Реал» убрал Мбаппе с рекламной фотографии на фоне секс-скандала

Изображение Килиана Мбаппе удалили с рекламного фото «Реала».

Мадридский клуб выпустил коллекцию одежды Artist Pack для привлечения внимания к своим спортивным и социальным проектам.

На фотографии, опубликованной в соцсетях «Реала», французского нападающего не оказалось.

Зато Мбаппе был на аналогичном снимке, выложенном Джудом Беллингемом в твиттере.

В «Реале» объяснили исчезновение Мбаппе с фото его контрактом с Nike, а мероприятие рекламировал adidas.

В мадридском клубе заверили, что обвинения француза в изнасиловании здесь не при чем.

Однако Эдуардо Камавинга вырезать не стали, хотя он, как и Мбаппе, сотрудничает с Nike.

Фото: соцсети «Реала», твиттер Джуда Беллингема