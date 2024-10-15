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    • «Реал» убрал Мбаппе с рекламной фотографии на фоне секс-скандала

    «Реал» убрал Мбаппе с рекламной фотографии на фоне секс-скандала

    Изображение Килиана Мбаппе удалили с рекламного фото «Реала».

    Мадридский клуб выпустил коллекцию одежды Artist Pack для привлечения внимания к своим спортивным и социальным проектам.

    На фотографии, опубликованной в соцсетях «Реала», французского нападающего не оказалось.

    Зато Мбаппе был на аналогичном снимке, выложенном Джудом Беллингемом в твиттере.

    В «Реале» объяснили исчезновение Мбаппе с фото его контрактом с Nike, а мероприятие рекламировал adidas.

    В мадридском клубе заверили, что обвинения француза в изнасиловании здесь не при чем.

    Однако Эдуардо Камавинга вырезать не стали, хотя он, как и Мбаппе, сотрудничает с Nike.

    Фото: соцсети «Реала», твиттер Джуда Беллингема

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1729002691
    Надо на его место фотку свидетеля из Фрязино добавить,тоже неплохо будет,он в таком же спортивном костюме)
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    ...уефан
    1729003793
    ...думаю, через пару-тройку дней начнут "жертвы насилий" мбапешных подтягиваться и организовываться в группу)...
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