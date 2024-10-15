Мостового выписали из больницы: «Были страшные боли»

Александр Мостовой подтвердил, что покинул больницу, где находился с 3 октября.

«Сегодня меня выписали, как раз нахожусь в машине и еду домой. Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали.

Последние 4–5 дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знают эту болезнь, прекрасно все понимают», – сказал Мостовой.