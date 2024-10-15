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    Мостового выписали из больницы: «Были страшные боли»

    Александр Мостовой подтвердил, что покинул больницу, где находился с 3 октября.

    «Сегодня меня выписали, как раз нахожусь в машине и еду домой. Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали.

    Последние 4–5 дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знают эту болезнь, прекрасно все понимают», – сказал Мостовой.

    • Экс-футболист перенес операцию по удалению камней из почек.
    • Из-за этого Мостовой пропустил стажировку у Деяна Станковича в «Спартаке».

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    Источник: «Матч ТВ»

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