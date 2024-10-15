Прокуратура Швеции начала расследование изнасилования в отеле, где жил Мбаппе

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование в отеле Стокгольма, в котором ночевали нападающий «Реала» Килиана Мбаппе и его друзья 10 октября.

«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокуратура может подтвердить, что в полицию поступила жалоба об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.

Предварительное расследование проводит старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ и не может предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Когда появится дополнительная информация, будет выпущен новый пресс-релиз», – говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-релизе не было упомянуто имя Мбаппе. Две шведские газеты, Expressen и Aftonbladet, сообщали о том, что расследование касается футболиста.