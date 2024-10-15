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    • Прокуратура Швеции начала расследование изнасилования в отеле, где жил Мбаппе

    Прокуратура Швеции начала расследование изнасилования в отеле, где жил Мбаппе

    Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование в отеле Стокгольма, в котором ночевали нападающий «Реала» Килиана Мбаппе и его друзья 10 октября.

    «После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокуратура может подтвердить, что в полицию поступила жалоба об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.

    Предварительное расследование проводит старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ и не может предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Когда появится дополнительная информация, будет выпущен новый пресс-релиз», – говорится в сообщении прокуратуры.

    В пресс-релизе не было упомянуто имя Мбаппе. Две шведские газеты, Expressen и Aftonbladet, сообщали о том, что расследование касается футболиста.

    • 10 октября Мбаппе и его друзья посетили ресторан и ночной клуб в центре Стокгольма. Согласно жалобе жертвы, преступление в отеле, в котором ночевал французский футболист, произошло в тот же день.
    • Мбаппе назвал эту информацию фэйком, отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 миллионов евро. В парижском клубе назвали высказывания нападающего позором.

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    Источник: RMC Sport

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