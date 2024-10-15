Окружение Мбаппе считает, что СМИ намеренно портят репутацию игрока

Источник в окружении нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отреагировал на информацию о возможной связи футболиста с ситуацией, из-за которой шведская полиция ведет расследование по заявлению об изнасиловании в отеле Стокгольма.
«В сети начинает распространяться новый клеветнический слух. Это абсолютно ложные и безрассудные обвинения, и их распространение неприемлемо.
Чтобы положить конец планомерному уничтожению репутации, будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любых лиц или СМИ, причастных к моральным преследованиям и клевете, которой неоднократно подвергался Килиан Мбаппе», – сказал источник.
- Ранее сообщалось о начале расследования по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.
- 10 октября компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно жалобе жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.