Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Окружение Мбаппе считает, что СМИ намеренно портят репутацию игрока

    Окружение Мбаппе считает, что СМИ намеренно портят репутацию игрока

    Источник в окружении нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отреагировал на информацию о возможной связи футболиста с ситуацией, из-за которой шведская полиция ведет расследование по заявлению об изнасиловании в отеле Стокгольма.

    «В сети начинает распространяться новый клеветнический слух. Это абсолютно ложные и безрассудные обвинения, и их распространение неприемлемо.

    Чтобы положить конец планомерному уничтожению репутации, будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любых лиц или СМИ, причастных к моральным преследованиям и клевете, которой неоднократно подвергался Килиан Мбаппе», – сказал источник.

    • Ранее сообщалось о начале расследования по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.
    • 10 октября компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно жалобе жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

    Новости по теме
    Прокуратура Швеции начала расследование изнасилования в отеле, где жил Мбаппе
    В «ПСЖ» назвали позором намек Мбаппе
    Во Франции выяснили, что болельщики недолюбливают Мбаппе
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 