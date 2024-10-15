Медведев отреагировал на слова Глушенкова об употреблении пива после матчей

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова нападающего команды Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.
«Использование качественного пива для восстановления водного баланса – это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», – сказал Медведев.
- Ранее 25-летний Глушенков сказал, что может позволить себе выпить после матча две полулитровых бутылки пива.
- Футболист провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
- Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
- В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.