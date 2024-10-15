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    • Медведев отреагировал на слова Глушенкова об употреблении пива после матчей

    Медведев отреагировал на слова Глушенкова об употреблении пива после матчей

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова нападающего команды Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.

    «Использование качественного пива для восстановления водного баланса – это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», – сказал Медведев.

    • Ранее 25-летний Глушенков сказал, что может позволить себе выпить после матча две полулитровых бутылки пива.
    • Футболист провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
    • Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
    • В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

    Источник: Metaratings.ru

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    15.10.2024 13:11
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    Комментарии (14)
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    1728988144
    Кто-то от хозяина раба,употребляющего пиво,ждал другого мнения???
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    САДЫЧОК
    1728989887
    Какой то гопник этот Медведев! Позорище!Ему не место быть в Зените!
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    Питерский князь
    1728993553
    Я не против пива и водки на стадионах. Только не на открытие арене. Не хватало нашим детям на этом стадионе пьяные гомосячьи оргии смотреть. :)))
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    Spartak_forv@
    1729000735
    Раньше футболисты просто выпивали пивка,сейчас же будут с полным осознанием того,что это важно,нужно и полезно!
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    subbotaspartak
    1729006093
    Окружение (Мбаппе) Глушенкова считает, что СМИ намеренно портят репутацию игрока
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    FWSPM
    1729022462
    Какого водного баланса? алкоголь вызывает обезвоживание мало того что балабол так еще и ****
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    andr45
    1729061984
    МЕДВЕДЕВ «Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах» Вот с этого и начинать надо - неприкрытая пропаганда пива и откровенное лоббирование выхода пивных компаний на стадионы) Так что все эти дискуссии о пивном (или водном?) балансе объясняются просто - желанием пропагандистов прива заработать на рекламе)
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