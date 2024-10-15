Медведев отреагировал на слова Глушенкова об употреблении пива после матчей

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова нападающего команды Максима Глушенкова об употреблении пива после матчей.

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса – это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», – сказал Медведев.