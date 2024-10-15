В «ПСЖ» назвали позором намек Мбаппе

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно последним высказыванием нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. По данным RMC Sport, в клубе назвали слова игрока «позором» и пообещали «сохранить класс и достоинство».
Ранее сообщалось о начале расследования по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.
10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно жалобе жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.
Сам Мбаппе назвал эту информацию фэйком, отметив, что новость появилась за день до слушания об апелляции «ПСЖ» по делу о выплате ему бывшим клубом долга по зарплате в размере 55 миллионов евро.
- Мбаппе не вызвали в сборную Франции в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.
- Во время игры Израиль – Франция (1:4) в Будапеште 10 октября, нападающий посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме.
- В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел за «Реал» 11 матчей, забил 7 голов, отдал 1 передачу.