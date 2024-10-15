В «ПСЖ» назвали позором намек Мбаппе

Руководство «ПСЖ» осталось недовольно последним высказыванием нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. По данным RMC Sport, в клубе назвали слова игрока «позором» и пообещали «сохранить класс и достоинство».

Ранее сообщалось о начале расследования по факту заявления об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.

10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно жалобе жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Сам Мбаппе назвал эту информацию фэйком, отметив, что новость появилась за день до слушания об апелляции «ПСЖ» по делу о выплате ему бывшим клубом долга по зарплате в размере 55 миллионов евро.