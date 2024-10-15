Агент рассказал, чего не хватило «Зениту» для покупки Тюкавина

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о том, как футболист мог перейти в «Зенит» в прошлом году.

– Известно, что Костя мог переехать в Петербург. Когда это было ближе всего?

– Было конкретное предложение летом 2023-го, между Йокановичем и Личкой. При Славише нас не устраивала роль Тюкавина. Например, если Костя забивал при Сандро Шварце, он почти всегда выходил в старте в следующей игре.

– Почему Костя остался?

– «Динамо» просило 20 миллионов евро, «Зенит» давал 18. Так что многое решили эти 2 миллиона.

– Многое, но не все?

– Я видел, что Костя не хочет уходить в «Зенит». Он с пяти лет в «Динамо», это его дом.

– Так какова главная причина неухода?

– Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: «Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о «Зените», – наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если «Зенит» не двинулся бы с 18 миллионов.

В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, еще и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чем не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя – патриот «Динамо».

– Интерес «Зенита» помог в переговорах по новому контракту с «Динамо»?

– Врать не буду: сто процентов. Наверное, мы подняли условия на максимум на тот момент.

– Еще за год до предложения «Зенита» медиа писали о его интересе к Тюкавину. Тогда Александр Медведев назвал эту информацию агентскими играми, а вы ответили, что, раз это агентские игры, вы тем более не будете рассматривать возможное предложение от «Зенита». Что изменилось за год?

– Я вспылил. Одна из главных вещей в жизни – признавать ошибки. В той ситуации я был в какой-то мере неправ. Это была эмоциональная реакция, мне хотелось отстоять Костю. Никаких обид на «Зенит» у меня быть не может, потому что Семак – мой любимый футболист.