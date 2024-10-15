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    Канчельскис посмеялся над задачей «Крыльев Советов»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Крыльев Советов» Андрей Канчесльскис раскритиковал самарцев за цели в РПЛ.

    «Крылья Советов» поставили цель занять восьмое место [смеeтся]. Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмeрке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что?

    Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.

    Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу – первое место. Это правильное решение.

    Надо ставить правильные задаче команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку! Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», – сказал Канчельскис.

    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что цель клуба на сезон – минимум восьмое место в чемпионате России.
    • После 11 туров РПЛ самарцы занимают 10-е место с 11 очками.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728978164
    Смешно над тобой, гр-н Канчельскис. Хоть какую нибудь себе задачу поставил в футболе...
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