Канчельскис посмеялся над задачей «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Крыльев Советов» Андрей Канчесльскис раскритиковал самарцев за цели в РПЛ.

«Крылья Советов» поставили цель занять восьмое место [смеeтся]. Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмeрке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что?

Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.

Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу – первое место. Это правильное решение.

Надо ставить правильные задаче команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку! Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», – сказал Канчельскис.