Жирков определил трех конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке

Юрий Жирков считает, что в этом сезоне на победу в РПЛ претендуют четыре команды.

«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9 процентов. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.

За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА еще может приблизиться.

«Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время», – заявил Жирков.