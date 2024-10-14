Жирков определил трех конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке

Юрий Жирков считает, что в этом сезоне на победу в РПЛ претендуют четыре команды.
«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9 процентов. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.
За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА еще может приблизиться.
«Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время», – заявил Жирков.
- После 11 туров «Краснодар» и «Локо» делят лидерство в чемпионате.
- «Зенит» отстает от них на 1 очко.