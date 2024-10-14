Стало известно, когда возобновятся переговоры Кордобы и «Спартака»

Агент и блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» заявил, что трансфер форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак» еще может состояться.

– Переход Кордобы в «Спартак» не сорвался, скажу это в защиту Олега Малышева. Видел цифры, которые ему предложил «Спартак» – это астрономические цифры. Очень большие.

«Спартак» сделал все, чтобы его заполучить, поэтому болельщикам «Спартака» не надо ругать свое руководство.

– Предлагали больше 4 миллионов евро?

– Больше. Они готовы были дать ему столько, сколько он хотел.

В итоге агент игрока подождал-подождал, вытащил из «Спартака» все эти условия на бумаге, но окружение Джона посчитало, что те 15 миллионов, которые заберет «Краснодар», из них 5 миллионов – то, что они смогут получить себе, будучи свободными агентами.

И поэтому они отложили все переговоры до зимы, будут зимой распоряжаться деньгами в свой адрес, то есть получат очень большую комиссию.

Поэтому «Спартак» сделал все, что смог. А-то болельщики пишут: «Вот, надо было купить Кордобу». Они хотели купить Кордобу, были очень близко к этому.

Слава богу здесь Амарал не участвовал, участвовал непосредственно Малышев и, почему-то, Павел Андреев. Близко к сделке подошли.

– В какой роли был Павел Андреев?

– В роли посредника между «Краснодаром» и «Спартаком». Я не знаю, почему он оказался в этой сделке.