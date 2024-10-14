Жирков заявил, что не понимает современную молодежь

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил современную молодежь.

«Я вообще не понимаю сейчас молодежь, как и в последние годы, когда был в сборной. У молодых ребят абсолютно другое общение и другие интересы.

Мне вообще не о чем говорить с молодежью – у них какие-то другие игры: раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища – Minecraft и другая фигня бесполезная», – сказал Жирков.