Губерниев отреагировал на арест Литвина

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об аресте Михаила Литвина. Президента медийного клуба Lit Energy арестовали на 13 суток.

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на все, что происходит во внешней среде. Мне кажется что он легко отделался, но думаю эта история не закончена потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета, о чем сказал сам Литвин.

Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – сказал Губерниев.