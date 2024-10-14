Медведев высказался об увлечении Соболева компьютерными играми

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об индивидуальном запрете для Александра Соболева. Ранее сообщалось, что петербургский клуб запретил форварду проводить много времени за компьютерными играми.
«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги.
Мы ждем от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня нет сомнений, что он вернется на свой былой уровень», – сказал Медведев.
- Тренерский штаб «Зенита» попросил Соболева внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.
- Соболев сыграл только 25 матчей в Dota 2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.
- В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2. Кроме того, спортсмен потратил на инвентарь в игре 512,6 тысячи рублей.