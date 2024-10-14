Первый тренер Соболева высказался об ограничении на игру в Dota 2 для футболиста

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал возможное ограничение, установленное клубом, на игру 27-летнего футболиста в Dota 2.
«Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Dota или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев – профессиональный футболист. Но как они могут ему запретить? С ним, как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», – сказал Горбунов.
- Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «Зенит» запретил Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил игрока внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.
- Соболев сыграл только 25 матчей в Dota 2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.
- В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2. Кроме того, спортсмен потратил на инвентарь в игре 512,6 тысячи рублей.