Первый тренер Соболева высказался об ограничении на игру в Dota 2 для футболиста

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал возможное ограничение, установленное клубом, на игру 27-летнего футболиста в Dota 2.

«Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Dota или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев – профессиональный футболист. Но как они могут ему запретить? С ним, как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», – сказал Горбунов.