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    • Первый тренер Соболева высказался об ограничении на игру в Dota 2 для футболиста

    Первый тренер Соболева высказался об ограничении на игру в Dota 2 для футболиста

    Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал возможное ограничение, установленное клубом, на игру 27-летнего футболиста в Dota 2.

    «Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Dota или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев – профессиональный футболист. Но как они могут ему запретить? С ним, как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», – сказал Горбунов.

    • Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «Зенит» запретил Соболеву активно играть в Dota 2. Тренерский штаб попросил игрока внимательнее отнестись к соблюдению режима, целиком отдавать себя команде и постараться избегать скандалов.
    • Соболев сыграл только 25 матчей в Dota 2 после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября.
    • В начале августа сообщалось, что форвард провел за месяц 43 матча в Dota 2. Кроме того, спортсмен потратил на инвентарь в игре 512,6 тысячи рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1728909869
    Когда я играл, в том числе в доту, дельфин, ещё в школу не ходил. Время прошло, комп-игры на куй не нужны. Всех это ждёт, все через это пройдут.
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    The only one
    1728911008
    Это очередная утка, дельфин в тетрис играет...
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