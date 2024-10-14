Суд избрал наказание для блогера Литвина за драку на Медиалиге

Суд вынес решение по делу блогера Михаила Литвина.
- Во время матча Медиалиги блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, в ответ на оскорбления со стороны болельщиков медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), нанeс удар по лицу одному из фанатов. После этого началась массовая потасовка.
- Позднее Литвин был позже задержан полицией.
Литвин наказан 13 сутками ареста. Он проведет их в спецприемнике.
- Это 2-й административный арест в жизни Литвина: в 2020 году блогера арестовали на 5 суток за несогласованную акцию с сожжeнным им «Мерседесом».