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    • Суд избрал наказание для блогера Литвина за драку на Медиалиге

    Суд избрал наказание для блогера Литвина за драку на Медиалиге

    Суд вынес решение по делу блогера Михаила Литвина.

    • Во время матча Медиалиги блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, в ответ на оскорбления со стороны болельщиков медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), нанeс удар по лицу одному из фанатов. После этого началась массовая потасовка.
    • Позднее Литвин был позже задержан полицией.

    Литвин наказан 13 сутками ареста. Он проведет их в спецприемнике.

    • Это 2-й административный арест в жизни Литвина: в 2020 году блогера арестовали на 5 суток за несогласованную акцию с сожжeнным им «Мерседесом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1728900180
    лучше бы исправработы. для блогера это было бы как наждачкой по яйцам
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