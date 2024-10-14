Речь блогера Литвина на суде после драки в Медиалиге

Блогер Михаил Литвин выступил на судебном заседании.

Во время матча Медиалиги блогер Михаил Литвин, являющийся президентом медийной команды LitEnergy, в ответ на оскорбления со стороны болельщиков медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), нанeс удар по лицу одному из фанатов. После этого началась массовая потасовка.

Позднее Литвин был позже задержан полицией.

«Вину признаю. К сожалению какие-то правильные мысли и решения приходят уже после случившегося. Если бы мог поступить по другому, поступил бы», – сказал Литвин.