В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян вернется в общую группу

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

«Завтра у команды первая тренировка после паузы на игры сборных. Арсен может начать завтра или послезавтра, но 100 процентов на этой неделе россиянин будет работать в общей группе.

После этого Захаряну как минимум нужно провести десять тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи», – сказал Мундуате.