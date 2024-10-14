В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян вернется в общую группу

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.
«Завтра у команды первая тренировка после паузы на игры сборных. Арсен может начать завтра или послезавтра, но 100 процентов на этой неделе россиянин будет работать в общей группе.
После этого Захаряну как минимум нужно провести десять тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи», – сказал Мундуате.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.