Жирков ответил, сколько лет хочет прожить

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о желаемой продолжительности жизни.

«До скольких лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, – они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.

Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело – кальян точно не дадут», – сказал Жирков.