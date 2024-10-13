Жирков ответил, сколько лет хочет прожить

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о желаемой продолжительности жизни.
«До скольких лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, – они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.
Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело – кальян точно не дадут», – сказал Жирков.
- Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.
- Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
- За ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год.