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    Жирков ответил, сколько лет хочет прожить

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о желаемой продолжительности жизни.

    «До скольких лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, – они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.

    Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело – кальян точно не дадут», – сказал Жирков.

    • Сейчас экс-защитник учится на тренера в академии РФС.
    • Он закончил карьеру в феврале 2023-го.
    • За ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1728817783
    Состоятельность этому вряд-ли поможет.Кури кальян и...бамбук.
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    САДЫЧОК
    1728819848
    Главное Как?
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    Desma
    1728820127
    С кальяном и до пенсии можешь не дотянуть.
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