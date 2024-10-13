Канчельскис выделил сходство «Спартака» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выделил сходство команды со «Спартаком».

«На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера».

Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» – клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит», – сказал Канчельскис.