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    Глушенков раскрыл причины трансфера в «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» объяснил, почему летом решился на трансфер из «Локомотива».

    «Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня. Ну, и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, для меня важно стать чемпионом России, а для чего тогда в футбол играть вообще в принципе? Ради титулов в футбол и играют. Тем более я пришел в такой год, когда в любом случае нужно становиться чемпионом.

    Финансовые условия? Ну, лучше стало, конечно, чем в «Локомотиве». Сильно или просто лучше? Лучше просто», – сказал Глушенков.

    • «Зенит» купил игрока за 6,3 миллиона евро.
    • Глушенков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Сейчас Максим травмирован.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    НУЖНО не означает,что БУДЕТ.Надеемся на этот воспитательный конфуз.
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