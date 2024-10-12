Глушенков раскрыл причины трансфера в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на ютуб-канале «СБГ Шоу» объяснил, почему летом решился на трансфер из «Локомотива».

«Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня. Ну, и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, для меня важно стать чемпионом России, а для чего тогда в футбол играть вообще в принципе? Ради титулов в футбол и играют. Тем более я пришел в такой год, когда в любом случае нужно становиться чемпионом.

Финансовые условия? Ну, лучше стало, конечно, чем в «Локомотиве». Сильно или просто лучше? Лучше просто», – сказал Глушенков.